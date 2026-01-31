Esslinger Trauergruppe: Mutter verliert ihr krankes Kind – Neues Angebot für Eltern geplant

1 Wenn ein Kind stirbt, ist der Schmerz unermesslich. Eine neue Gruppe will Eltern im Trauerprozess begleiten. Foto: Lichtgut/Zweygarth

Lenya war schwer krank und starb mit nur acht Jahren. Ihre Mutter Sabine Fischer will nun in Esslingen anderen Eltern beim Umgang mit der Trauer unterstützen.











Link kopiert

Der Tod eines Kindes reißt Eltern den Boden unter den Füßen weg. Ein Schmerz, den Worte kaum fassen können, begleitet fortan ihren Alltag. Dazu kommen Verzweiflung, Ohnmacht und mitunter das Gefühl, von niemandem wirklich verstanden zu werden. Die tiefe Sehnsucht nach dem verstorbenen Kind schmerzt. Während das Umfeld oft relativ schnell in den Alltag zurückfindet, bleiben verwaiste Eltern mit ihrer Trauer häufig allein zurück.