1 Geschäftsaufgabe nach 30 Jahren: Doch Andrea Mergenthaler von Mergenthaler Blumen in Esslingen möchte keine Trauerstimmung aufkommen lassen. Foto: Horst Rudel

1992 hat Knut Mergenthaler das Ladengeschäft übernommen, zum Jahresende schließt Mergenthaler Blumen die Pforten: Steigende Kosten, Personalmangel, und die Coronapandemie haben laut dem Inhaber-Ehepaar zur Geschäftsaufgabe geführt.















Esslingen - Abschiedsschmerz hängt in der Luft. Doch Schwermut möchte Andrea Mergenthaler bei aller Traurigkeit nicht aufkommen lassen: „Es zerreißt mir das Herz“, kommentiert sie die Geschäftsaufgabe des Blumenladens, den ihr Mann Knut Mergenthaler 30 Jahre lang in Esslingen betrieben hat. Donnerstag und Freitag sind noch Verkaufstage, dann werden die Ladentüren geschlossen. Doch es gebe auch positive Signale, betont Andrea Mergenthaler: Eine gute Nachfolgeregelung wurde gefunden. In die frei werdenden Geschäftsräume in der Blumenstraße wird die Sozialstation Esslingen einziehen.