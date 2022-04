1 Mitgehen ist wichtig: Mit dem Kandelmarsch sagen Esslinger Studierende nach ihrem Abschluss der Hochschule „Lebewohl“. Foto: Roberto Bulgrin

Zeugnis abholen und fertig? Nein, in Esslingen verabschieden sich die Absolventen mit traditionsreichem Stil von der Hochschule. Der Kandelmarsch ist einmalig in Deutschland. In diesem Jahr feiert er sein 100-jähriges Jubiläum.















Normalerweise stehen sie mit beiden Beinen fest auf der Erde. Doch an diesem Tag bekommen sie immer nur einen Fuß auf den Boden: Esslinger Absolventinnen und Absolventen aller Fakultäten verabschieden sich seit 1922 mit dem Kandelmarsch von der Hochschule. Die Veranstalter möchten diese Tradition natürlich am Laufen halten – doch zum 100-jährigen Jubiläum soll in diesem Jahr auch einiges anders ablaufen.