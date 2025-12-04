Esslinger Tierpark Nymphaea: Für eine reibungslose Romantik: Schafe als Dating-Helfer
1
Zu Gast im Esslinger Tierpark Nymphaea: Die Schafe Glubschi, Möhre, Elmo und Zora werden auf der Neckarinsel auch von Mitarbeiterin Jess Schwarz gestreichelt. Foto: Roberto Bulgrin

Verabredungen sind nicht immer kuschelig. Gesprächspausen oder Unsicherheit können sie belasten. Im Esslinger Tierpark Nymphaea gibt es ein Hilfsangebot für Ü30-Singles.

Das kann nun wirklich keiner mehr hören: „Haste mal Feuer?“, „Bist du öfter hier?“ oder „Willst du was trinken?“. Solche und ähnlich ausgelutschte Uralt-Anmachsprüche sind passé. Längst gibt es charmantere Alternativen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Schafe etwa, die derzeit im Tierpark Nymphaea auf der Esslinger Neckarinsel zu Gast sind, könnten als tierische Datingplattform für Ü30-Singels fungieren.

