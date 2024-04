Esslinger Tierpark Nymphaea: Baugerüste zwischen Degus und Mäusen

1 Die Umrisse des neuen Terrarien- und Aufzuchthauses sind bereits erkennbar. Foto: Roberto Bulgrin

Im Esslinger Tierpark Nymphaea wird kräftig gebaggert: Auf der Neckarinsel entsteht ein neues Terrarien- und Aufzuchthaus. Ein Rundgang um den See ist daher nicht mehr möglich.











Das dunkle Etwas hatte einen Durchmesser von gut 40 Zentimetern und sah zunächst recht harmlos aus. Doch aus dem Fleckchen wurde ein Riesenfleck, der sich schnell ausbreitete. Am Ende, so berichtet Christoph Kässer vom Esslinger Tierpark Nymphaea, mussten 860 Tonnen der schwarzen Masse, die sich als Neckarschlamm entpuppte, entfernt werden. Die Grube wurde mit Grobkies aufgefüllt. Erst danach konnte mit dem Anbringen der Bodenplatte für das neue Terrarien- und Aufzuchthaus begonnen werden. Das größte Bauprojekt in der Geschichte des Tierparks auf der Neckarinsel soll im nächsten Jahr abgeschlossen werden.