Esslinger Tierpark: Messe: Nymphaea wird wild und bunt

Idyllisch und interessant: Im Esslinger Tierpark Nymphaea steht eine Messe unter dem Motto „Wild und Bunt" an.

Die Neckarinsel wird zum Messegelände: Im Esslinger Tierpark Nymphaea wird eine Vivaristik-Messe organisiert. Was das ist? Einfach vorbeischauen.











Bunt geht es im Esslinger Tierpark Nymphaea immer zu. Doch am Samstag, 31. Mai, und am Sonntag, 1. Juni, soll es auf der Neckarinsel auch noch wild werden. Die Messe „Wild und Bunt“ steht an.

Auf gut 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es laut Christoph Kässer, im Tierpark für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, Aquaristik, Terraristik, Fossilien oder Dioramen mit präparierten Insekten.

Vivaristik, Verkaufsbörse und Waffeln im Esslinger Tierpark

Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 18 Uhr, dreht sich in Nymphaea also vieles um das Thema Vivaristik. Tiere sollen dabei in einem zwar künstlichen und vom Menschen geschaffenen Umfeld leben – doch das soll ihrem natürlichen Lebensraum so nahe wie nur möglich kommen.

„Wir zielen mit der Veranstaltung darauf ab, einen Treffpunkt für Hobbyisten aller Richtungen der Vivaristik zu schaffen, Werbung für dieses Hobby zu machen und zu zeigen, wie vielfältig es ist“, so Christoph Kässer. Eine kleine Verkaufsbörse, ein Glücksrad und leckere Waffeln soll es am Wochenende ebenfalls geben.