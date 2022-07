2 Bonny und Clyde sind seit April im Esslinger Tierheim. Foto: Tierheim Esslingen/oh

Bonny und Clyde sind unsere Tierheimtiere des Monats Juli. Die beiden Degu-Mädchen sind sehr zutraulich und suchen eine neue Bleibe bei tierlieben Nager-Fans.















Zwei hübsche Degu-Weibchen, Bonny und Clyde, sitzen seit April dieses Jahres im Kleintierhaus im Tierheim Esslingen. Ihre vorherigen Besitzer sind umgezogen und konnten die beiden süßen Nager nicht mitnehmen. Jetzt suchen die lieben Degu-Mädchen eine neue, schöne Voliere bei tierlieben Degu-Fans. Natürlich freuen sie sich auch über viel Beschäftigung.

Informationen über Bonny und Clyde

Bonny und Clyde sind ungefähr zwei Jahre alt. Sie sind sehr zutraulich und wie viele Degus auch sehr gesellig. Allein dürfen sie nicht gehalten werden.

Ob durch private Notfälle oder aus anderen Gründen: Es landen regelmäßig Hunde, Katzen und Co. im Tierheim, wo sie darauf warten, ein neues Heim zu finden. Um auf diese Tiere aufmerksam zu machen, erscheint deshalb in Zusammenarbeit mit dem Tierheim Esslingen das Tier des Monats in den Onlineportalen der EZ.

Inhalte zum Tier wurden vom Tierheim erstellt und von der EZ redigiert.

Kontakt zum Esslinger Tierheim

Öffnungszeiten:

Das Tierheim ist Montag bis Freitag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet. Mittwoch ist geschlossen. Samstag sind die Öffnungszeiten von 11 bis 14 Uhr.

Anschrift:

Nymphaeaweg 6, 73730 Esslingen

Telefon:

0711 / 31 17 33

E-Mail:

info@tierschutzverein-esslingen.de