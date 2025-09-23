Esslinger Tierfreunde gesucht: Trennung droht: Sandy will bei ihrem 89-jährigen Frauchen bleiben
1
Sandy ist eine liebe Zwergpudeldame, die nur im Umgang mit Artgenossen ein wenig schüchtern ist. Foto: Initiativen Silberpfoten

Sie sind eine verschworene Gemeinschaft: Doch die Seniorin aus Esslingen-Hohenkreuz kann ihr Tier nicht mehr allein versorgen. Der Verein Silberpfoten sucht Helfer.

Lebensfreude auf vier Pfoten: Sandy ist der Augapfel ihres 89-jährigen Frauchens. Doch die Seniorin aus Esslingen-Hohenkreuz ist gesundheitlich stark eingeschränkt und kann mit ihrer Zwergpudeldame nicht mehr Gassi gehen. Eine Trennung würde beiden das Herz brechen. Silberpfoten möchte helfen. Der Verein, der ein möglichst langes Zusammenleben von Senioren mit ihren Tieren ermöglichen möchte, sucht ehrenamtliche Helfer.

