1 In der Babygruppe erleben Kinder und ihre Eltern aus ganz unterschiedlichen Familien ein bereicherndes Miteinander. Foto: privat Foto:

Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen kann viele Fragen aufwerfen. Die Stiftung Jugendhilfe aktiv, die in Esslingen das Theodor-Rothschild-Haus trägt, setzt verstärkt auf ambulante Angebote, damit Schwierigkeiten möglichst frühzeitig angegangen werden.















„Erziehung ist Beispiel und Liebe, sonst nichts“, hat der Pädagoge Friedrich Fröbel im 19. Jahrhundert festgestellt. Das klingt ganz einfach. Wer jedoch selbst Kinder hat, weiß nur zu gut, wie leicht man an Grenzen stoßen kann – vor allem dann, wenn Eltern mit sich selbst genug zu tun haben. Die Stiftung Jugendhilfe aktiv, die in Esslingen das Theodor-Rothschild-Haus trägt, kann helfen, wenn Kinder und Jugendliche mit Problemen kämpfen. Neben stationären Angeboten gibt es immer mehr und immer differenziertere ambulante Hilfen. „Die meisten Eltern stehen irgendwann vor Fragen in der Erziehung“, weiß Birgit Stäbler von der Stiftung Jugendhilfe aktiv. „Unser Ziel ist es, gemeinsam einen guten Weg zu finden.“ Doch das ist oft gar nicht so einfach.