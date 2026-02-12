Esslinger Theater: Sage von der Alb auf der Bühne – Puppenspielerin macht Kindern Mut

Sage von der Alb auf der Bühne – Puppenspielerin macht Kindern Mut

1 Die Puppenspielerin Alice Therese Gottschalk arbeitet mit Marionetten und Webrahmen. Foto: Roberto Bulgrin

Mit dem Puppentheater „Der Drache vom Drackenstein“ bringt die Junge WLB eine Sage von der Alb auf die Bühne. Alice Therese Gottschalk erzählt den Märchenstoff ganz neu.











Die Geschichte einer mutigen Prinzessin, die sich gegen ihren Vater durchsetzt, bringt die Puppenspielerin Alice Therese Gottschalk auf die Bühne. Sie interpretiert die schwäbische Sage „Der Drache vom Drackenstein“ aus heutiger Sicht neu. Das Märchentheater der Jungen WLB für Kinder ab vier Jahren hat am Sonntag, 15. Februar, um 15 Uhr im Studio am Blarerplatz der Esslinger Landesbühne Premiere.