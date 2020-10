Kultur will sich nicht unterkriegen lassen

1 Weil in den Filmtheatern Abstand halten angesagt ist, müssen viele Plätze unbesetzt bleiben. Foto: Roberto Bulgrin

Corona macht der Esslinger Kultur schwer zu schaffen: Lange Zeit waren Kinos, Theater und andere Veranstaltungsorte geschlossen, inzwischen können sie für deutlich weniger Publikum wieder öffnen.

Esslingen - Viele Kulturveranstalter mussten sich schon immer nach der Decke strecken, doch in Corona-Zeiten ist alles noch ein bisschen schwieriger: Wochenlang blieben Theater, Kinos und Kleinkunstbühnen geschlossen, und auch nach der Wiedereröffnung kann von Normalbetrieb noch keine Rede sein: Weil Abstand halten Pflicht ist, dürfen längst nicht alle Plätze besetzt werden, und das Publikum macht sich manchmal rarer als gedacht. Die Esslinger Kulturamtsleiterin Alexa Heyder ist mit Künstlern und Veranstaltern im Gespräch, und sie weiß: „Die Kultur hat’s gerade sehr schwer.“ Dabei findet sie, dass solche Angebote gerade in diesen Zeiten besonders wichtig sind. Doch die Angst vor dem Virus ist bei vielen stärker. Und die steigenden Infektionszahlen könnten das, was zuletzt wieder möglich war, rasch zunichtemachen.