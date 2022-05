Neckarsurfen in Esslingen Die „stehende Welle“ scheint noch in weiter Ferne

Der Stuttgarter Verein Neckarwelle kämpft für den Bau einer Surfanlage in Untertürkheim – und gegen Bedenken wegen der Wasserqualität. Bis es so weit ist, surfen die Vereinsmitglieder schon mal in Esslingen.