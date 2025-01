Esslinger Stunde der Kirchenmusik: Lebendige Leidenschaft für geistliche Musik

1 Das Programm der Stunde der Kirchenmusik ist reich an Höhepunkten. Foto: Roberto Bulgri/n

Die Stunde der Kirchenmusik in der Esslinger Stadtkirche hat eine lange Tradition – und sie spricht auch Menschen an, die keinen engeren Bezug zur Kirche haben. Für seine letzte Saison vor dem Ruhestand hat sich Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler viel vorgenommen.











Geistliche Musik steht in der Esslinger Stadtkirchengemeinde hoch im Kurs: Rund 150 Sängerinnen und Sänger sind in Kinderchor und Kurrende, Jugendkantorei und Kantorei engagiert, und mit der Stunde der Kirchenmusik gibt es eine ebenso profilierte wie beliebte Konzertreihe. Was die früheren Kantoren Hans-Arnold Metzger und Hans Georg Bertram einst begonnen hatten, führt Kirchenmusikdirektor Uwe Schüssler seit 36 Jahren mit Unterstützung seiner Frau Hanna Schüssler fort. Im Oktober werden die beiden in den Ruhestand gehen. Bis dahin darf sich das Publikum noch auf manchen Höhepunkt freuen.