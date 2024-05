Esslinger Straßenkunstfestival: Wenn die City strahlt und fröhlich lacht

10 Für den artistischen Nachwuchs ist beim Straku gesorgt: Vor solcher Kulisse treten die Stars von morgen aus dem Kinder- und Jugendcircus Calibastra nicht alle Tage auf. Foto: Roberto Bulgrin

So bunt, belebt und fröhlich zeigt sich die Esslinger Innenstadt nicht alle Tage: Akrobaten, Komödianten, Musiker und Jongleure sorgten am Samstag für Trubel und viel Vergnügen. Einmal mehr lockte das Straßenkunstfestival Straku zahlreiche Besucher.











Die Zukunft der Esslinger Innenstadt bereitet vielen Sorge: Große Einzelhandelsgeschäfte und kleine, unverwechselbare Läden verschwinden – der Strukturwandel ist unübersehbar. Doch am Samstag war von Tristesse nichts zu spüren: Artisten, Musiker, Clowns und Akrobaten brachten viel Vergnügen in die City, die Altstadt zeigte ihre malerische Kulisse, bunte Farbtupfer setzten fröhliche Akzente, und das Publikum strahlte mit der Sonne um die Wette. Möglich machte es das Straßenkunstfestival Straku, das von der Mittagszeit bis zum frühen Abend die Innenstadt in eine große Bühne verwandelte. Initiator Philipp Falser und sein Team präsentierten unterschiedlichste Darbietungen auf Bühnen am Postmichelbrunnen, in der Küferstraße, am Schelztor und in der Bahnhofstraße – und das Publikum kam in Scharen, blieb mal hier und mal da stehen und ließ sich nur zu gerne überraschen von verblüffenden, berührenden und fröhlichen Attraktionen.