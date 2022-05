9 Große Kleinkunst vor malerischer Kulisse: Der Circus Calibastra zeigt am Postmichelbrunnen, was der Nachwuchs zu bieten hat.Fotos: Ines Rudel Foto:

Die Esslinger Innenstadt ist am Samstag zur großen Bühne geworden. Straßenkünstlerinnen und -künstler unterschiedlichster Couleur zeigten zwischen Bahnhof- und Küferstraße ihre artistischen Finessen, und das Publikum kam in Scharen.















So viele fröhliche Gesichter sah man lange nicht in Esslingen: Artisten, Jongleure, Magier und Musiker setzten am Samstag in der Innenstadt kunterbunte Akzente – möglich machte es das Straßenkunstfestival Straku, das zum siebten Mal über die Bühne ging. Alle Jahre wieder präsentieren Philipp Falser und sein Team internationale Stars und vielversprechende Newcomer der Straßenkunstszene. Das Publikum kommt stets in Scharen, weil es an allen Ecken und Enden etwas zu entdecken gibt – und das sogar bei freiem Eintritt. Ob in der Bahnhofstraße, beim Schelztorturm, am Postmichelbrunnen oder erstmals auch in der Küferstraße – überall blieben gut gelaunte Zuschauerinnen und Zuschauer nur zu gerne stehen, um sich von unterschiedlichsten Akteuren bestens unterhalten zu lassen.