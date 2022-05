1 Viel Vergnügen in der City: Wenn in Esslingen die Keulen fliegen, sind Straßenkünstlerinnen und -künstler von überall aus der Region hautnah zu erleben. Foto: Roberto Bulgrin

Künstler, Musiker und Artisten unterschiedlichster Couleur geben sich am Samstag, 21. Mai, in der Esslinger Innenstadt ein Stelldichein. Möglich macht es das Straßenkunstfestival Straku.















Esslingen bietet eine ideale Kulisse für Kulturveranstaltungen unterschiedlichster Art. Besonders reizvoll präsentieren sich Künstlerinnen und Künstler zur Sommerzeit unter freiem Himmel. Gelegenheit dazu bietet ihnen Philipp Falsers Straßenkunstfestival (Straku), das die Innenstadt alle Jahre wieder zu einer großen Bühne für die Kleinkunst macht.

Bereits zum siebten Mal präsentiert das Straku einen reizvollen Mix aus innovativen Straßenkünstlern, renommierten Artisten und leidenschaftlichen Newcomern – und das alles gibt es sogar zum Nulltarif. Das Publikum ist am Samstag, 21. Mai, eingeladen, zwischen Küferstraße, Postmichelbrunnen, Schelztor und Bahnhofstraße zu flanieren und sich unterwegs von Straßentheater, Zauberkunst, Artistik, Tanz, Jonglage, Clownerie und Musik begeistern zu lassen.

Magie, Musik und Jonglage

International und vielfältig soll das Straßenkunstfestival sein, und weil der Festivalchef Philipp Falser jedes Jahr viele Anfragen von Künstlerinnen und Künstlern erhält, die gerne in Esslingen auftreten wollen, reicht sein Festival erstmals bis zur Küferstraße – bis in den frühen Abend wechseln sich die Künstlerinnen und Künstler an verschiedenen Orten ab. „Wir zeigen Magie, Musik und Jonglage“, verspricht Falser, der gemeinsam mit einem starken Organisationsteam dafür sorgt, dass alles trotz eines hohen logistischen Aufwands wie am Schnürchen klappt. Er ist selbst der größte Straku-Fan: „Wie schön ist es, am Abend durch die Gassen zu flanieren, die Abendsonne zu genießen und dazu noch handgemachte Musik zu erleben“, schwärmt der Projektleiter.

Das Straku 2022 setzt ganz bewusst auf den Nachwuchs. Jungen Artistinnen und Artisten möchte Falser eine Bühne bieten und damit eine Chance, sich vor großem Publikum zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Nachwuchszirkus Calibastra präsentiert das Straßenkunstfestival Newcomer aller artistischen Genres von der Luftartistik über Jonglage bis hin zur Bodenakrobatik. Und der Festivalchef verspricht einige „Superlative der Straßenkunst“: „Die­ses Jahr zeigen wir den schnellsten Tennisjongleur der Welt, eine mehrfache Weltmeisterin im Einrad und den Deutschen Jugendmeister sowie Grand-Prix-Kanada-Sieger der Zauberkunst. Uns ist es ein Anliegen, sowohl dem Nachwuchs als auch der professionellen Szene eine Bühne zu bieten und unseren Zuschauern einen unvergesslichen Tag in Esslingen zu schenken.“

Handgemachte Musik

Dazu gehört auch der passende Soundtrack: Vier Bands aus dem Südwesten wollen ihrem Publikum am 21. Mai in der Esslinger Innenstadt stimmungsvolle Klangerlebnisse bieten. „Bei uns gibt es ausschließlich hochwertige und handgemachte Musik“, verspricht Philipp Falser. Er denkt dabei etwa an die junge Künstlerin Jana Franziska Binder, die unter ihrem Künstlernamen Jiska entspannte Basslines mit einem Hauch Soul in der Stimme präsentiert. Das Acoustic-Duo SCCS möchte in seinen einfühlsamen Songs die großen emotionalen Themen des Lebens widerspiegeln. Die Esslinger Sängerin Lavinia Hope macht mit ihrem Gitarristen Roberto Hurtado Salgado längst bundesweit Furore. Und die Esslinger Formation PHI vereint Soul, Funk und Rock zu einem ganz eigenen Sound.

Ein Extra-Bonbon verspricht das Straku-Team, wenn das Ensemble Kabinet Mirage, in dem sich Mitwirkende aus Peru, Spanien, Italien und Berlin zusammengefunden haben, seine musikalische Straßentheater-Produktion „Wasserklang“ präsentiert – eine Inszenierung, die musikalisches Umweltmärchen, Erzählung und Liveshow zugleich sein möchte: Drei Akteure agieren innerhalb einer mysteriösen Klangmaschine und erzählen ihrem staunenden Publikum eine musikalische Geschichte über die Reise eines Wassertropfens. „Die Darbietung lässt uns über die faszinierenden körperlichen Fähigkeiten dieses wesentlichen Elements nachdenken und stimuliert das Bewusstsein für die Art und Weise, wie wir es nutzen“, sagt Philipp Falser. „Wasser ist das Element des Lebens. Auch deshalb können wir uns in der Geschichte dieses kleinen Tropfens in vielen Momenten reflektiert sehen.“

Das Esslinger Straßenkunstfestival 2022

Zeiten und Orte

Eröffnet wird das Esslinger Straßenkunstfestival am Samstag, 21. Mai, um 12 Uhr am Postmichelbrunnen. Weiter geht es dann bis etwa 19.30 Uhr in der Küferstraße, am Postmichelbrunnen, am Schelztor und in der Bahnhofstraße. Die Künstlerinnen und Künstler treten bis zum frühen Abend mehrfach und an verschiedenen Orten auf.

Akteure

Das Kabinet Mirage macht Straßentheater, Nikolai Striebel zeigt Zauberkunst, Janna Wohlfarth, der Circus Calibastra und das Duo Vollegro wollen die Artistik-Fans begeistern, die Floor LegendZ machen die City zur Tanzbühne, Daniel Hochsteiner jongliert und Matias Barral treibt als Clown seine Späße.

Unterstützer

Das Straßenkunstfestival wird unterstützt durch Einzelhändler, die Stadt Esslingen, das Stadtmarketing und zahlreiche weitere Förderer.