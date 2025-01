Esslinger Straße in Ostfildern: Frau auf Überweg angefahren – Nach Unfall schwer verletzt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Thomas Bartilla

Wohl wegen der tief stehenden Sonne hat am Dienstag eine 36-Jährige eine Fußgängerin auf einem Überweg am Kreisverkehr der Hindenburgstraße in Ostfildern (Kreis Esslingen) übersehen und angefahren. Die 59-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.











In Ostfildern (Kreis Esslingen) ist am Dienstagmittag eine 58-jährige Fußgängerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Autofahrerin die Frau auf einem Fußgängerüberweg übersehen und angefahren.

Eine 36-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Esslinger Straße in Richtung Hindenburgstraße, als sie am dortigen Kreisverkehr eine 59-Jährige anfuhr, die gerade an einem Übergang über die Straße ging. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle in eine Klinik gebracht.