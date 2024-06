Esslinger Stimmenkönig Tim Hauser: Gelebte Freude am politischen Dialog

Gelebte Freude am politischen Dialog

1 Ob auf dem Wochenmarkt oder im Ratssaal: CDU-Fraktionschef Tim Hauser schätzt den Kontakt mit Menschen. Foto: Roberto Bulgrin

Bei der Kommunalwahl wurde Tim Hauser, CDU-Fraktionschef im Esslinger Gemeinderat, Stimmenkönig. Sein Anspruch ist es, dass die Politik den Menschen wieder auf Augenhöhe begegnet. In politischen Debatten ist Hauser in seinem Element.











Die Politik begleitet ihn seit jungen Jahren: Schon im Elternhaus war er als Sohn einer Zeitungsredakteurin und eines Bundestagsabgeordneten ganz nah dran am politischen Geschehen. Später ging Tim Hauser erst in der Jungen Union (JU) seinen Weg, dann hat er im Esslinger Stadtverband, in der Rats- und der Regionalfraktion der CDU sein eigenständiges Profil weiterentwickelt. Dass der 39-jährige Christdemokrat gern mit klarem Kurs vorangeht, haben die Esslingerinnen und Esslinger bei der jüngsten Gemeinderatswahl honoriert: Mit 19 491 Stimmen kürten sie Tim Hauser zum Stimmenkönig unter 372 Kandidatinnen und Kandidaten.