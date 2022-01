1 In den Laboren der Hochschule Esslingen haben Dominik Wahl, Laurin Roller und Lennard Schwidurski (von links) die Grundlagen für ihr Start-up-Unternehmen gelegt. Während des Studiums haben sie eine spezielle Messbox für Druckluftsysteme entwickelt. Foto: Björn Brenner

Dominik Wahl, Laurin Roller und Lennard Schwidurski haben an der Esslinger Hochschule Energiemanagement studiert. Im Praxissemester in Firmen haben sie festgestellt, dass Einsparpotenziale beim Einsatz von Druckluft viel zu wenig genutzt werden. Mit ihrem Start-up-Unternehmen WRS Energie + Druckluft zielen sie in diese Marktlücke.















Esslingen - Druckluft wird in der kleinen Autowerkstatt genauso eingesetzt wie im großen Industriekonzern. Und genau wie die Luft zum Atmen nehmen viele auch die komprimierte Luft ganz selbstverständlich. Doch in Zeiten explodierender Energiepreise rücken die Kosten verstärkt in den Fokus. „Druckluft ist eine der teuersten Energieformen in Industrieunternehmen“, sagt Dominik Wahl. „Gleichzeitig besitzt Druckluft ein sehr hohes Einsparpotenzial.“ Im Studium an der Esslinger Hochschule haben sich Wahl und seine Kommilitonen Laurin Roller und Lennard Schwidurski intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich Druckluft effizient einsetzen lässt. Und weil sie darin Zukunftsperspektiven sehen, haben sie nach dem Masterabschluss die Firma WRS Energie + Druckluft gegründet, die Firmen zeigt, wie sie pneumatische Möglichkeiten möglichst optimal nutzen können.