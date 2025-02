Esslinger Start-up Thema im Gemeinderat: Ehrenamt per Mausklick – Esslingen möchte Buchungsplattform fördern

Esslingerin geht in Rente „Gebissen wurde ich noch nie“ – Marita verpasst Hunden modische Frisuren

Marita Thoma betreibt seit mehr als 20 Jahren in Esslingen einen Hundesalon. Den wird es auch weiterhin geben, wenn die 66-Jährige demnächst in Ruhestand geht. Was hat sie an dem Beruf so fasziniert?