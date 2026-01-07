„Beziehungen leben von Empathie“: Botschafterin mit Herz wechselt ins Kulturamt

1 Ein Rondell am Hafenmarkt erinnert an die Esslinger Städtepartnerschaften, die Katrin Radtke sehr am Herzen liegen. Foto: Roberto Bulgrin

Internationale Kontakte gewinnen in einer globalisierten Welt an Bedeutung. Katrin Radtke hat sieben Jahre lang die Esslinger Städtepartnerschaften vorangebracht.











Sieben Jahre lang hat sie Esslingens internationale Beziehungen mit Leben erfüllt. Sie hat Menschen begeistert, hat Institutionen vernetzt und neue Konzepte entwickelt. Nun ist Katrin Radtke, die Abteilungsleiterin für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen im Esslinger Rathaus, als Vize-Chefin ins Kulturamt gewechselt. Die überzeugte Europäerin hinterlässt ein wohl bestelltes Feld, auf dem in nächster Zeit noch viel Neues gedeihen kann. Und sie ist überzeugt: „Die Bedeutung von Städtepartnerschaften wird weiter zunehmen.“