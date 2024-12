Esslinger Stadtticket-Querelen: Höchste Zeit für eine Korrektur

1 Zu einem guten Nahverkehr gehören zuverlässige Busse und ein attraktives Tarifangebot. Foto: /Robin Rudel

Die Abschaffung des Esslinger Stadttickets 2023 war stets umstritten – nun hat der Gemeinderat seine damalige Entscheidung korrigiert. Unser Redakteur Alexander Maier begrüßt diesen Schritt, der von vielen Bürgerinnen und Bürgern gefordert worden war.











Es gibt nicht viele Themen, die so heiß diskutiert wurden wie die Abschaffung des Stadttickets. Denn das vergünstigte Tagesticket wurde nach seiner Einführung 2019 zur Erfolgsgeschichte. Umso größer war die Enttäuschung, als der Gemeinderat das Stadtticket in einer Sparrunde 2023 kassierte. Und als sich später herausstellte, dass sich die Kassenlage nicht halb so dramatisch erwies wie vom Finanzbürgermeister vorhergesagt, schlug der anfängliche Frust bei vielen in schieren Ärger um. Stadträtinnen und Stadträte bekamen das zu spüren, als ihnen viele Bürger in seltener Deutlichkeit eine klare Fehlentscheidung vorwarfen.