Polizeieinsatz in Esslingen-Mettingen 42-Jähriger wird mit Pistole bedroht

In Esslingen-Mettingen kam es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz, weil ein 29-jähriger Mann eine Pistole auf einen vorbeifahrenden 42-Jährigen gerichtet hat. Die Beamten konnten jedoch in der Folge keine Pistole auffinden.