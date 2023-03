1 Immer obenauf: Ralf Morsch und der Förderverein „Wir vom Berg“. Foto: Roberto Bulgrin

In den Esslinger Stadtteilen möchte der Förderverein einige Festhöhepunkte auf die Beine stellen.















Der Esslinger Berg will auf der Höhe bleiben: In den Stadtteilen Kimmichsweiler, Oberhof, Hegensberg und Liebersbronn soll die Festkultur daher nicht darnieder liegen. Darum hat der Förderverein „Wir vom Berg“ mit seinem Vorsitzenden Ralf Morsch in den nächsten Wochen und Monaten einiges geplant.