4 Der Eingang und hinten das Schlössle Serach mit der Rückfront. Den bedeutenden literarischen Schauplatz muss man sich heute im Geiste vorstellen. Foto: Horst Rudel

Heute ist der Zutritt zum Seracher Schloss Unbefugten verboten. Einst jedoch führte dort Graf Alexander von Württemberg ein offenes Haus und beherbergte den Dichter Nikolaus Lenau. Dessen späterer Wahnsinn war Inspiration für einen Komponisten.















Davor ein Denkmal, das die damalige Besitzerin 1997 sich selbst und ihrem Onkel gesetzt hatte: perfekte Trash-Klassik aus Bronze und Marmor – wäre es so gemeint gewesen. War es aber nicht. Mittlerweile wurde der Anlass zum Fremdschämen entfernt. Dahinter das Schloss und damit letztlich der Grund, warum Serach als wohl einziger Esslinger Stadtteil in einer Oper vorkommt: in „Lunea“ von Heinz Holliger auf ein Libretto von Händl Klaus, 2018 in Zürich uraufgeführt und jetzt erschienen in einer exzellenten CD-Einspielung mit Christian Gerhaher in der Beinahe-Titelrolle des Nikolaus Lenau. Lunea, Anagramm des Dichter-Pseudonyms (eigentlich hieß er Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau), schreibt den Namen um zum lunaren Code eines hell-grell-finsteren Gemüts- und Geisteszustands: Mondlicht als Metapher des Wahnsinns, dem Lenau in seinen letzten Jahren verfallen war. Nicht wegen Mondsucht, sondern wegen progressiver Paralyse, dem Endstadium der Syphilis, die er sich möglicherweise im Puff in Bremen geholt hat, nach der Rückkehr von seinem desillusionierenden Amerika-Trip.