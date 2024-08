Esslinger Stadtseniorenrat mahnt: Die digitale Welt braucht noch Brücken

1 Smartphone, Tablet und PC bieten Senioren ganz neue Möglichkeiten. Doch längst nicht jeder kann sie nutzen. Foto:

Die Digitalisierung hält in allen Bereichen des Lebens Einzug, und sie eröffnet viele neue Möglichkeiten – gerade für Senioren. Manche tun sich mit der ungewohnten Technik schwer. Der Esslinger Stadtseniorenrat fordert, dass niemand abgehängt werden darf.











Der digitale Fortschritt geht rasant voran, und er eröffnet immer neue Möglichkeiten – vorausgesetzt, man kann sie in vollem Umfang nutzen. Doch längst nicht jeder bringt genügend technisches Verständnis mit, manchen fehlt es an der nötigen Ausstattung. Der Esslinger Stadtseniorenrat (SSR) möchte Seniorinnen und Senioren dazu ermuntern, sich auf digitale Neuerungen einzulassen. Gleichwohl warnt er aber davor, all jene abzuhängen, die mit dem technischen Fortschritt nicht mehr Schritt halten. „Die Veränderungen sind gigantisch“, sagt der SSR-Vorsitzende Josef Birk. Und er beklagt, „dass die Schwierigkeiten, die solche Veränderungen mit sich bringen, strukturell nicht ausreichend aufgefangen werden“.