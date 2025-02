Esslinger Stadträtinnen werden ausgezeichnet: So lange engagieren sich zwei Rätinnen schon für die Stadt

1 Die Mitwirkung im Esslinger Gemeinderat ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Foto: Ines Rude/l

Kommunalpolitisches Ehrenamt ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Zusammen bringen es die Stadträtinnen Carmen Tittel und Christa Müller auf 50 Jahre im Esslinger Gemeinderat. Dafür wurden die beiden nun ausgezeichnet.











Zusammen bringen sie es auf ein halbes Jahrhundert im Gemeinderat: Carmen Tittel gehört der Ratsrunde seit 30 Jahren an und zählt als Fraktionsvorsitzende der Grünen zu den prägenden Persönlichkeiten der Esslinger Kommunalpolitik. Christa Müller ist seit 20 Jahren Stadträtin und steht ihr als Vize-Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion in nichts nach. Für ihr langjähriges Engagement wurden die beiden nun von OB Matthias Klopfer ausgezeichnet.

„Eine lebendige und attraktive Stadt braucht Bürgerinnen und Bürger wie Carmen Tittel und Christa Müller, die bereit sind, ehrenamtlich Verantwortung zu übernehmen und unsere Stadt zu gestalten“, betonte der OB. Dieses Amt sei verantwortungsvoll und nicht immer leicht – Stadträtinnen und -räte müssten die Fähigkeit zu Ausgleich und Kompromiss mitbringen, so Klopfer. Es gelte, anderen zuzuhören, aufeinander zuzugehen und gemeinsam die besten Lösungen für Esslingen zu suchen.

Versiert in vielen Politikfeldern

Carmen Tittel ist dienstältestes Ratsmitglied. Foto: Ines Rude/l

Carmen Tittel zog vor drei Jahrzehnten in den Esslinger Gemeinderat ein – seit 1999 führt sie die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Nicht zuletzt durch ihre Arbeit für den Vorsitzenden der Grünen-Landtagsfraktion, Andreas Schwarz, sei die studierte Agrarbiologin versiert in vielen politischen Feldern. Als mittlerweile dienstältestes Ratsmitglied bringe Carmen Tittel wertvolle Erfahrungen ein. Für ihr langjähriges Wirken überreichte ihr der Oberbürgermeister nun das Verdienstabzeichen in Gold des Städtetags Baden-Württemberg.

Ein Herz für Bildungsgerechtigkeit

Christa Müller wurde doppelt ausgezeichnet. Foto: Ines Rude/l

Christa Müller gehört dem Esslinger Gemeinderat seit 20 Jahren an. Der Oberbürgermeister schätzt die Sparkassen-Betriebswirtin ob ihrer finanzpolitischen Expertise und ihrer Gründlichkeit. Bildungsgerechtigkeit sei ihr ein Herzensanliegen. Für ihr langjähriges Engagement nicht nur in der Kommunalpolitik wurde Christa Müller mit dem Verdienstabzeichen in Silber des Städtetags sowie der Bürgermedaille der Stadt Esslingen am Neckar ausgezeichnet.