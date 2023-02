1 Eltern müssen Einschränkungen in Kitas hinnehmen. Foto: dpa/Armin Weigel

Personal in Kitas ist knapp. Wenn Erzieherinnen und Erzieher krank werden, führt das zu Engpässen und nicht selten zu Einschränkungen. Wäre es da nicht gerecht, dass Eltern ihre Gebühren teilweise zurückbekommen? Nein, meinen die Esslinger Stadträte.















Kitagebühren sind in Esslingen ein heißes Eisen. Die Anhebung der Elternentgelte hat im vergangenen Herbst zu massivem Widerstand der Eltern geführt. Sie kamen zu Dutzenden in die Sitzungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse und machten ihrem Ärger lautstark auch bei Demonstrationen vor dem Rathaus Luft. Das wurde auch über die Stadtgrenzen hinaus registriert. In dieser aufgeheizten Stimmung wollte der Gesamtelternbeirat zeitweise sogar einen Bürgerentscheid prüfen, um die geplanten Erhöhungen aufzuhalten. Gebracht hat es am Ende alles nichts. Vor allem die Eltern von jüngeren Kindern müssen in Esslingen für die Betreuung seit diesem Jahr teilweise deutlich mehr bezahlen. In Kraft sind auch die neuen Einkommensstufen, die bei den Betroffenen und dem Gesamtelternbeirat (GEB) für viel Kritik gesorgt hatten.