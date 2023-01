1 Die geplante Streckenführung des Radschnellwegs sorgt für Ärger. Foto: Bulgrin

Das Land und die Stadt Esslingen empfehlen für den Radschnellweg neuerdings eine Strecke südlich des Neckars durch die Pliensauvorstadt. Kritik kommt von den Grünen und den Linken im Gemeinderat. Sie sehen noch viel offene Fragen.















Das Hin und Her beim geplanten Radschnellweg nimmt kein Ende. Immer wieder gab es neue Pläne, wie die sogenannte Vorzugstrasse zwischen Reichenbach und Stuttgart verlaufen könnte. Jüngst gab es erneut eine Kehrtwende für den Streckenabschnitt zwischen Esslinger Alicensteg und Stuttgart: Stadt und Land empfehlen nun eine Trasse durch den Esslinger Stadtteil Pliensauvorstadt. Der Vorsitzende des Bürgerausschusses, Andreas Jacobson, bezeichnete die Ideen zuletzt als „völlig absurd“. Eine Radautobahn mitten durch den Stadtteil kollidiere mit viel Fußgängerverkehr.

Öffentlicher Brief der Grünen

In die Diskussion hat sich jetzt auch die Grüne-Gemeinderatsfraktion eingeschaltet. Sie wendet sich mit einem öffentlichen Brief an den Esslinger Baubürgermeister Hans-Georg Sigel. Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der Pliensauvorstadt, sondern auch die Gremien des Gemeinderats seien von der südlichen Trassenführung des Regierungspräsidiums Stuttgart überrascht worden, heißt es darin. „Das ist ärgerlich, denn es gab bisher weder eine Beratung dazu noch eine daraus präferierte Trassenführung “, betont Stadtrat Andreas Fritz, der für die Grünen im Mobilitätsausschuss sitzt. „Für uns Grüne ist klar, dass am Ende des Tages die beste machbare Lösung für den Radverkehr gefunden werden muss, die gleichzeitig die unterschiedlich gelagerten Interessen der Bürgerinnen und Bürger optimal zusammenbringt“, betont er. In ihrem Brief fordern die Grünen deshalb eine klare und transparente Road-Map für den Radschnellweg, die alle aktuell vorliegenden und vorgeschlagenen Möglichkeiten der Streckenführung – auch diejenigen aus der Bürgerschaft – auslotet und zur Diskussion stellt.

Grüne: Alle Varianten müssen auf den Tisch

Forderung nach einer Road-Map

„Dieser Prozess soll mit Beteiligung und Vor-Ort-Terminen durchgeführt werden. Ein solcher Prozess muss zeitnah gemeinsam von der Stadtverwaltung und dem Regierungspräsidium gestartet werden, damit die Planungen für den Radschnellweg weiter vorankommen können“, ergänzt der grüne Ausschuss-Kollege Jürgen Menzel. Das werde Zeit brauchen. „Deshalb ist es auch nicht darstellbar, in der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses eine Entscheidung zu treffen. Vielmehr muss eine Road-Map für einen möglichen Radweg präsentiert werden“, so Menzel. Es könne nicht sein, dass die Planungen für den Radweg ohne Darstellung aller möglicher Varianten erfolge, so die Grünen weiter in ihrem Brief. Die nächste Sitzung des Mobilitätsausschusses ist für den 6. Februar terminiert.

Linke: „Vorschlag durch die Pliensauvorstadt überzeugt nicht“

Auch die Linke zeigt sich verwundert über die neuen Pläne, wie der Radschnellweg fortgeführt werden soll. Die von der Esslinger Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Regierungspräsidium erarbeitete Beschlussvorlage könne keine schlüssige Antwort dafür liefern, weshalb man den beiden jetzt vorgestellten Varianten mitten durch die Pliensauvorstadt gegenüber der ursprünglich favorisierten Route entlang der Bahnlinie den Vorzug geben sollte, heißt es in einer Mitteilung der Fraktion. Die Linken haben deshalb eine sieben Punkte umfassende Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt. Unter anderem möchte die Fraktion wissen, ob man Radfahrer in der Berkheimer und Stuttgarter Straße tatsächlich einem so hohen Verkehrsaufkommen aussetzen möchte und ob das dem Ziel, mehr Menschen zum Umstieg zu animieren, zuträglich sei.

Die Fraktion fragt auch, ob das jetzt geltende Schritttempo in der Weilstraße aufgegeben werden soll, falls die Trasse dort entlang führt, und ob mögliche Konfliktpotenziale mit der dortigen Grundschule bei der Streckenwahl berücksichtigt worden seien. „Wir wollen der öffentlichen Diskussion nicht vorgreifen, aber der Vorschlag überzeugt uns nicht“, teilt Tobias Hardt mit, der die Linke im Mobilitätsausschuss vertritt.