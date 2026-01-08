Esslinger Stadtpolitik: OB Klopfer mahnt: „Die Zeiten der großen Wünsche sind vorbei“
1
Esslingens OB Matthias Klopfer will alle Entscheidungen daran messen, ob sie der Zukunftsfähigkeit der Stadt nützen. Foto: Roberto Bulgrin

Halbzeit für Matthias Klopfer: Der Esslinger OB blickt nach den ersten vier Jahren seiner Amtszeit zurück und sieht die Stadt vor großen Herausforderungen.

Die Kommunalpolitik steht im neuen Jahr vor vielen Herausforderungen: Die Konjunktur schwächelt, die Finanzlage ist schwierig, der Wohnungsbau stagniert, die Stimmung im Land war schon besser. Und keiner weiß, wie sich die Welt weiterentwickeln wird. Der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer blickt im Gespräch mit unserer Zeitung auf das vergangene Jahr zurück, und er wagt einen Ausblick auf 2026.

