1 In dem hellen Haus in der Sirnauer Straße, wo heute Tattoos gestochen werden, hat Otto Friesch gewohnt und viele Schicksalsschläge verkraften müssen. Foto: Roberto Bulgrin

Von Schuld und Sühne: Die Urenkelin von Otto Friesch beschäftigt sich mit einem dunklen Kapitel der Geschichte. Im Nationalsozialismus brannte das Waldheim auf dem Zollberg. Friesch wurde bestraft, seine Schuld nie geklärt.

Esslingen - Die Stimmung ist fröhlich an jenem 20. Juni 1933. Viele Menschen drängen sich an diesem Sommertag auf der Maille in Esslingen und lauschen einem Platzkonzert. Da züngeln plötzlich Flammen in die Höhe. Auf dem Zollberg ist ein Feuer ausgebrochen, das Waldheim brennt. Leute rennen, gaffen, stellen Vermutungen an. Das böse Gerücht von der Brandstiftung macht die Runde. Viele werden verhaftet, einer übernimmt die Verantwortung: Otto Friesch gesteht und wird zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt. Doch war er wirklich der Urheber des Brandes? Seine Urenkelin Vera Kretschmer ist der Frage nach Schuld und Unschuld nachgegangen – und dabei auf weitere Fragen gestoßen.