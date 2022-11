1 Die Erweiterung und Modernisierung der Stadtbücherei möchte OB Klopfer auf unbestimmte Zeit verschieben und den Pfleghof bis dahin nur „klein und fein“ sanieren. Foto: Ines Rudel

Die Stadt Esslingen muss in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen. Höhere Ausgaben, steigende Kosten und geringere Einnahmen zwingen die Kommune zum Sparen. Eine erste Konsolidierungsliste liegt bereits auf dem Tisch.















Link kopiert

Finanzbürgermeister Ingo Rust hat den Esslinger Gemeinderat jüngst auf harte Zeiten eingestimmt. Angesichts höherer Ausgaben, deutlicher Kostensteigerungen und geringerer Einnahmen führt nach seiner Einschätzung kein Weg an einem konsequenten Sparkurs vorbei. Pflichtaufgaben sollen künftig Priorität haben. Erklärtes Ziel war es bisher, den städtischen Haushalt bis Ende 2026 um insgesamt neun Millionen Euro zu entlasten. Inzwischen geht Rust davon aus, dass auch das nicht mehr genügen wird. Einen Maßnahmenkatalog für 2024 und 2025 hat der Finanzbürgermeister nun dem Gemeinderat vorgelegt. Darin finden sich neben großen Posten, die den Etat um bis zu einer Million entlasten könnten, viele kleinere Maßnahmen in drei- bis vierstelliger Größenordnung. Insgesamt summieren sich die Vorschläge in dieser Runde auf rund fünf Millionen Euro – entscheiden muss der Gemeinderat.