Esslinger Stadtentwicklung: Pläne für die Ritterstraße werden konkret

1 Ein Blick in die Zukunft: So stellen sich die Planer das Bild der Ritterstraße nach der geplanten Umgestaltung vor. Foto: Stadt Esslingen / GDLA

Pläne für eine schönere Ritterstraße gibt es in Esslingen schon lange, gescheitert sind sie jedoch an den Finanzen. Nach dem Jubiläum 2027 will die Stadt Ernst machen.











Link kopiert

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird im Esslinger Rathaus über eine Aufwertung der Ritterstraße diskutiert. Erklärtes Ziel ist es, „dieses wichtige Bindeglied zwischen östlicher und westlicher Altstadt als sozialen, öffentlichen und vielfältig nutzbaren Raum zu stärken“. An Vorschlägen, Wünschen und Ideen fehlt es nicht, doch die knappen Kassen haben der Stadt immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun will man Ernst machen – allerdings erst nach dem Stadtjubiläum 2027. Eine konkretisierte Planung wurde nun im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) des Gemeinderats vorgestellt. Stattliche Zuschüsse, mit denen man im Rathaus rechnet, sollen die Realisierung ermöglichen. Ob sich auch der Wunsch nach einem Zugang zum Rossneckar erfüllen lässt, ist allerdings ungewiss.