Esslinger Stadtentwicklung: Pläne für die Ritterstraße werden konkret
1
Ein Blick in die Zukunft: So stellen sich die Planer das Bild der Ritterstraße nach der geplanten Umgestaltung vor. Foto: Stadt Esslingen / GDLA

Pläne für eine schönere Ritterstraße gibt es in Esslingen schon lange, gescheitert sind sie jedoch an den Finanzen. Nach dem Jubiläum 2027 will die Stadt Ernst machen.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten wird im Esslinger Rathaus über eine Aufwertung der Ritterstraße diskutiert. Erklärtes Ziel ist es, „dieses wichtige Bindeglied zwischen östlicher und westlicher Altstadt als sozialen, öffentlichen und vielfältig nutzbaren Raum zu stärken“. An Vorschlägen, Wünschen und Ideen fehlt es nicht, doch die knappen Kassen haben der Stadt immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun will man Ernst machen – allerdings erst nach dem Stadtjubiläum 2027. Eine konkretisierte Planung wurde nun im Ausschuss für Bauen, Mobilität und Klimaschutz (ABMK) des Gemeinderats vorgestellt. Stattliche Zuschüsse, mit denen man im Rathaus rechnet, sollen die Realisierung ermöglichen. Ob sich auch der Wunsch nach einem Zugang zum Rossneckar erfüllen lässt, ist allerdings ungewiss.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.