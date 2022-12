1 Um die Zukunft der Stadtbücherei wird seit Jahren gerungen. Foto: Ines Rudel

Die großzügige Erweiterung der Esslinger Stadtbücherei ist vom Tisch. Unser Autor Alexander Maier begleitet die Debatte seit den 90er Jahren. Er meint, nun räche es sich, dass den Planern nicht frühzeitig ein Kostenlimit gesetzt wurde.















Link kopiert

Der Bürgerentscheid vom Februar 2019 ist vom Tisch – statt der damals mit breiter Mehrheit beschlossenen Erweiterung und Modernisierung der Esslinger Stadtbücherei soll es nun eine „kleine, feine Sanierung“ des Bestehenden sein. Das ist weitaus mehr als das Minimale, das die Stadt in den vergangenen drei Jahrzehnten in die Bausubstanz ihrer Bibliothek investiert hat. Das ist aber viel weniger, als sich viele erhofft hatten. Was der jüngste Ratsbeschluss wert ist, muss sich künftig in jeder Haushaltsberatung erweisen. Finanzbürgermeister Ingo Rust hat den Ratsmitgliedern signalisiert: „Sie können jeden Betrag einsetzen. Wirklich beschließen können Sie’s nur mit dem Haushalt.“ Was das heißt, wird man sehen.