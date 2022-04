1 Der nicht denkmalgeschützte Teil der Stadtbücherei (links) an der Webergasse soll durch einen Neubau ersetzt werden. Bohrungen erkunden demnächst den Baugrund. Foto: Roberto Bulgrin

Seit den 90er-Jahren steht eine Erweiterung und Modernisierung der Esslinger Stadtbücherei auf der kommunalpolitischen Agenda. Lange hat sich nichts getan, nun will die Stadt ernst machen. Die Planungen laufen – demnächst wird der Baugrund erkundet.















Esslingens OB Matthias Klopfer hat im Wahlkampf oft betont, die Stadtbücherei sei „der zentrale Bildungs- und Kulturstandort“ der Stadt. Doch die Bibliothek stößt immer deutlicher an ihre Grenzen, der Sanierungsstau zeigt Wirkung. Seit den 90er-Jahren wird über eine Erweiterung und Modernisierung diskutiert – nun sollen den vielfachen Bekundungen endlich Taten folgen. Ein architektonisches Konzept wurde bereits vor zwei Jahren ausgewählt und kann seither öffentlich in der Stadtbücherei begutachtet werden. Hinter den Kulissen laufen derweil die nächsten Planungsschritte auf dem Weg zur Bibliothek der Zukunft. Dazu gehört auch, dass die Gebäudesubstanz und der Baugrund genauer untersucht werden müssen. Im Inneren der Bücherei wurde schon einiges untersucht – demnächst stehen einige Bohrungen entlang der Webergasse an. Welche Arbeiten geplant sind, hat die Stadtverwaltung nun in einer Informationsveranstaltung für die Anwohner erläutert.