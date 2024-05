Esslinger Stadt-Finanzen: Gute Nachrichten nach düsteren Finanz-Prognosen

1 In einer dramatischen Rede hatte OB Matthias Klopfer den Gemeinderat im Mai 2022 auf schwere Zeiten eingestimmt. Foto: Roberto Bulgrin

Lange Zeit hat die Stadt Esslingen ein düsteres Bild ihrer Finanzlage gezeichnet. Doch die Jahresabschlüsse der Jahre 2021 bis 2023 zeichnen ein anderes Bild. Sprudelnde Gewerbesteuereinnahmen brachten im dritten Jahr in Folge ein Plus im Stadtsäckel.











Die Worte des Oberbürgermeisters klingen vielen noch in den Ohren: Matthias Klopfer hatte die Esslingerinnen und Esslinger im Mai 2022 auf schwere Zeiten eingestimmt und ein düsteres Bild der kommunalen Haushaltslage gezeichnet. Von unbedingtem Sparwillen war damals in ersten Reaktionen der Ratsfraktionen die Rede, vom Schlachten heiliger Kühe und von der Notwendigkeit, lieb gewordene Projekte erst einmal zu den Akten zu legen. Zwei Jahre später stellt sich die Lage weit weniger dramatisch dar: Der Jahresabschluss für das Jahr 2022 liegt schon länger vor – jüngst folgten auch die vorläufigen Zahlen für 2023. Und beide fallen weit besser aus, als es die Prognosen erwarten ließen. Anders als in ihren damaligen Brandreden hielten sich Verwaltung und Gemeinderat zuletzt jedoch bedeckt, als deutlich wurde, dass statt des vorhergesagten Defizits in beiden Jahren am Ende sogar ein Plus in der Kasse blieb. Für 2023 rechnet Stadtkämmerin Birgit Strohbach damit, dass das endgültige Jahresergebnis um 21,8 Millionen Euro besser ausfällt als im Haushalt kalkuliert.