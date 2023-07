10 Der Merkelpark lebt mit dem „fünfbisneun“ und entspannten Gästen auf. Foto: Roberto Bulgrin

Jung und Alt haben den Auftakt der Sommergastronomie „fünfbisneun“ im Esslinger Merkelpark genossen. Bei der Villa Merkel belebten die Gäste die Landschaft am Fluss.















Neben „Kofi“, der tonnenschweren Tierskulptur der Künstlerin Lin May Saeed im Esslinger Merkelpark, haben es sich Leonie Koch und ihre Familie gemütlich gemacht. Vor der Kunstvilla in der Städtischen Galerie hat am Freitag das „fünfbisneun“ seine Pforten geöffnet. Am ersten Abend war der Andrang in der neuen Sommergastronomie groß. Wein und Bier hat sich die Familie am Kiosk geholt, das Picknick haben sie mitgebracht. „So eine Gastronomie hat hier längst gefehlt“, findet die junge Mutter. Mit ihrem Baby kommt Leonie Koch regelmäßig in den Park zum Lauftraining. Gemeinsam mit anderen Müttern bewegt sie sich mit den Kleinen in der Natur.