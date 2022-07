Kandelmarsch in Esslingen Mit Schirm, Charme und Zylinder

Das Zeugnis wird formlos per Post zugeschickt. Nein, so läuft das in Esslingen nicht. In der Neckarstadt feiern die Absolventen der Hochschule Esslingen ihren Abschluss mit dem Kandelmarsch meist am letzten Freitag im Juli. In diesem Jahr wird dieser Brauch 100 Jahre alt.