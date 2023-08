14 Ein Prosit der Gemütlichkeit! Bis Mittwoch, 16. August, möchte das Estival Geselligkeit rund um den Marktplatz bieten. Foto: Roberto Bulgrin

13 Tage lang soll auf und rund um den Marktplatz gefestet werden. In Esslingen wurde das Estival eröffnet. Das Sommerfest mit Kulinarik, Kunst und Kultur wird nach der Premiere im letzten Jahr zum zweiten Mal auf die Beine gestellt.















Estival? Warum eigentlich Estival, sinnierte Erich Koslowski von den Galgenstricken über die Namensgebung des Esslinger Sommerfestes. Bei der Eröffnung am Freitag auf dem Marktplatz brachte er den Titel mit einem Festival in Verbindung. Aber wenn einfach ein „F“ hinzugefügt werde, dann müsse Esslingen auch „Fesslingen“ heißen. Abseits solcher Wortspielchen bewies OB Matthias Klopfer in seiner Rede solide Geschichtskenntnisse: Esslingen sei historisch eng mit dem Weinbau und der Sektkellerei verbunden. Darum könne aufgrund dieser Wurzeln bis zum Festende am Mittwoch, 16. August, gut getrunken, gefeiert und gegessen werden.