1 Christoph Klein von der Initiative Blues in Town, Kulturamtsleiterin Alexa Heyder, Bärbel Lattuch vom Kommunalen Kino und OB Jürgen Zieger (von links) freuen sich auf ein gelungenes Sommer-Open-Air und hoffen auf besseres Wetter. Foto: Roberto Bulgrin

Fast drei Monate lang kann das Esslinger Publikum in diesem Sommer Kultur am Neckarufer genießen. Das Sommer-Open-Air wird von Kulturamt, Kommunalem Kino und der Initiative Blues in Town organisiert.

Esslingen - Lange mussten Künstler, Veranstalter und ihr Publikum darben – nun gibt es nach langer Coronapause endlich wieder Kultur unter freiem Himmel. Die Esslinger wollen ganz vorne mit dabei sein: Am Neckarufer bei Oberesslingen haben das Kulturamt, das Kommunale Kino und die Initiative Blues in Town ein Festivalgelände aus dem Hut gezaubert – bis Ende September soll es dort ein buntes Programm aus Filmen, Konzerten, Literatur- und Theateraufführungen geben. Nur eines hatten die Macherinnen und Macher des Sommer-Open-Airs am Eröffnungsabend nicht im Griff: Zum Auftakt machte ihnen das regnerische Wetter einen Strich durch die Rechnung. Doch die Hoffnung stirbt auch in diesem bislang so feuchten Sommer zuletzt, und der Traum von vielen lauschigen Sommerabenden am Neckarstrand ließ die Veranstalter trotzdem strahlen.