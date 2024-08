Esslinger Seniorenresidenz Charlottenhof: Teddybären mit selbst gestrickter Kleidung schenken Hoffnung

1 Jeder Hoffnungsbär ist durch seine Kleidung ein Unikat. Die Teddybären sollen Trost spenden und gegen Einsamkeit helfen. Foto: /Tim Kirstein

Die Handarbeitsgruppe der Esslinger Seniorenresidenz Charlottenhof hat im Rahmen des Projekts „Hoffnungsbären" 24 Stofftiere eingekleidet.











Die hellbraunen Teddybären, die auf einem Sofa in der Esslinger Seniorenresidenz Charlottenhof sitzen, sind etwas Besonderes. Die Stofftiere tragen Kleider, Röcke, Krawatten oder Latzhosen – alles in Handarbeit gestrickt. Doch nicht nur äußerlich fallen sie auf, sie haben auch eine besondere Bestimmung. Als „Hoffnungsbären“ sollen sie Personen in schwierigen Lebenssituationen Hoffnung schenken und als Zeichen der Unterstützung dienen.

Das Konzept der Hoffnungsbären ist simpel: Engagierte Menschen stricken, häkeln oder nähen Kleidung für die Plüschtiere, die dann durch den Verein Life Community und die Partnervereine unter anderem an Frauenhäuser, Kinderhospize, Kinderheime sowie Palliativ- oder Demenzstationen verteilt werden und den dort befindlichen Personen Trost spenden sollen.

Die Handarbeitsgruppe ist eines von vielen Angeboten in der Residenz

Auch der VdK Esslingen ist Partner des Projekts. Anfang Juni habe sich der Vorsitzende des Esslinger Ortsverbands, Reiner Spatz, an die Seniorenresidenz Charlottenhof gewandt, erklärt Martina Ehlert, die Residenzleierin. Ergotherapeutin Claudia Schickle habe daraufhin den Kontakt zur Handarbeitsgruppe gesucht. Diese hatte bereits in der Vergangenheit beispielsweise Nesteldecken für Demenzkranke angefertigt. „Wir dachten uns, das passt“, sagt Ehlert.

Die Handarbeitsgruppe sei eines von vielen Angeboten in der Anlage mit 135 Wohneinheiten, erklärt die Residenzleiterin. Für die Bewohner seien die Angebote ein wesentlicher Bestandteil des Alltags. „Viele ziehen hier alleine ein und geben viel auf“, sagt Ehlert. Das sei oft eine große Umstellung, weshalb das Gemeinschaftliche wichtig sei. Zudem gebe es dem Tag Struktur und man könne Kontakte knüpfen, fügt Ehlert hinzu. „Im betreuten Wohnen wollen wir es den Leuten ermöglichen, so lange wie möglich ihre Selbstständigkeit zu bewahren“, sagt sie.

Der Handarbeitskreis wurde 2012 von Erika Dieterich ins Leben gerufen. „Als mein Mann starb, dachte ich, ich muss etwas machen“, erinnert sie sich. Bald darauf wurden Socken, Westen, Mützen oder Schals gestrickt und gehäkelt. „Es gab gleich viel Zuspruch“, sagt Dieterich. Seitdem treffen sich die Teilnehmer jeden Dienstagnachmittag. „Es tut auch den Fingern gut“, erklärt Dieterich, die selbst 97 Jahre alt ist.

Als Claudia Schickle beim Handarbeitskreis um ein paar Hoffnungsbären anfragte, wurde sofort an den Kleidungsstücken im Mini-Format gearbeitet. Die ersten 16 Bären kamen über den VdK Esslingen zum Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart. „Die Kinder sind begeistert“, sagt Dieterich.

Acht Teddybären haben Umhängetaschen

Eigentlich dachte sie, nach den ersten 16 Bären sei Schluss. Doch nun sollen acht weitere folgen. Die meisten davon seien bereits fertig, sagt Dieterich. Neben der Kleidung, die erneut handgestrickt und einzigartig ist, haben die neuen Teddybären auch Umhängetaschen. Diese seien angefragt worden, da manche Patienten, oftmals Demenzkranke, ihre Medikamente zwar nicht von den Pflegern, dafür aber aus den Taschen der Bären entgegennehmen wollten, sagt Dieterich.

Ob nach den nun insgesamt 24 Hoffnungsbären weitere folgen, bleibt offen. Für den Kleiderbasar der Seniorenresidenz im November müssten auch wieder Kleidungsstücke – diesmal für Menschen – hergestellt werden, so Dieterich. Dennoch seien die Mitglieder der Handarbeitsgruppe von dem Projekt begeistert. „Ich freue mich und bin dankbar, wenn wir etwas beitragen können.“