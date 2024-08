Esslinger Senioren und die digitale Welt: Barrierefreiheit muss auch im Netz gelten

1 Für viele ist der Umgang mit Notebook und Tablet kein Problem – für andere ist Digitales eine unüberwindliche Hürde. Foto: /RossandHelen

Die Digitalisierung bietet viele Möglichkeiten, kann für Senioren aber auch zur Hürde werden. Alexander Maier findet: Solange noch nicht jeder die Chance hat, alle digitalen Möglichkeiten unkompliziert zu nutzen, muss alles digital und analog nutzbar sein.











Viele reden von Teilhabe, entwickeln dafür ausgeklügelte Konzepte, und wenn Barrierefreiheit eingefordert wird, steht dahinter der alternativlose Gedanke, dass niemand wegen persönlicher, körperlicher, sozialer, kultureller oder sprachlicher Einschränkungen ausgeschlossen werden darf. Das ist gut und richtig so und muss im Alltag immer wieder thematisiert, durchgesetzt und manchmal auch hart erkämpft werden. Was vielen jedoch viel zu selten eine Erwähnung wert ist: Menschen, die nicht auf der Höhe des digitalen Fortschritts sind, werden immer häufiger von vielem ausgeschlossen, was für digital Affine selbstverständlich ist.