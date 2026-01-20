Esslinger Sebastian Schäfer: Doktorarbeit von Grünen-Abgeordnetem wird geprüft
Seit 2021 im Bundestag: der Grünen-Politiker Sebastian Schäfer Foto:  

Hat Sebastian Schäfer in seiner Dissertation geschummelt? Nach anonymen Hinweisen prüft das die Uni Erfurt. Der Esslinger Abgeordnete sieht allenfalls Zitierfehler.

Mitten im Landtagswahlkampf wird erneut der akademische Abschluss eines Politikers zum Thema. Nach dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel, der Angaben zu einem angeblichen „Diplom“ korrigiert hatte, rückt nun ein Vertrauter seines Grünen-Kontrahenten Cem Özdemir ins Blickfeld. Der Esslinger Grünen-Bundestagsabgeordnete Sebastian Schäfer (45), vor Jahren Büroleiter von Özdemir, sieht sich mit Vorwürfen zu seiner Doktorarbeit konfrontiert. Nach einem anonymen Hinweis prüft die Universität Erfurt einen Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten. Schäfer räumt mögliche Fehler beim Zitieren ein und hat angekündigt, die Hochschule bei der Aufarbeitung zu unterstützen.

