Esslinger Schwörfest: Anmeldefrist läuft bis zum 31. März

Zum Gelingen des Schwörfests tragen nicht zuletzt die Esslinger Vereine bei. Foto: Ines Rudel

Die Esslinger Stadtfeiertage werfen ihre Schatten voraus: Das Schwörfest findet in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. Juli statt. Wer dieses mitgestalten möchte, hat bis zum 31. März Zeit, sich anzumelden.











Die Esslingerinnen und Esslinger haben den Termin fest in ihren Kalender stehen: Das Schwörfest, das lange Zeit Bürgerfest hieß, findet immer am ersten Wochenende im Juli statt, in diesem Jahr vom 4. bis 6. Juli.

Einmal mehr wird die Veranstaltung mit der bewährten Mischung aus Bewährtem und Neuem die Vielfalt dessen zeigen, was die einst Freie Reichsstadt am Neckar ausmacht: Vereine und Initiativen, Gewerbetreibende und Privatleute, Kulturschaffende und Musikanten sowie Kunst- und Sporttreibende werden für einen abwechslungsreichen Feier-Mix sorgen. Fest dazu gehört auch der EZ-Lauf mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Schwörfest-Sonntag.

Klopfer: Beim Schwörfest rückt die Stadtgesellschaft zusammen

Wer mit einem Stand oder einem Programmbeitrag mit dabei sein möchte, kann seine Teilnahme ab sofort online anmelden. Die Schwörfest-Richtlinien und das digitale Anmeldeformular sind unter www.esslingen.de/schwoerfest auf der städtischen Homepage eingestellt. Die Anmeldefrist endet am 31. März 2025.

„Beim Schwörfest rückt die Stadtgesellschaft jedes Jahr eng zusammen“, sagt Oberbürgermeister Matthias Klopfer, „denn es lädt alle Esslingerinnen und Esslinger dazu ein, das Gemeinwohl, die Demokratie und sich selbst ein ganzes Wochenende lang friedlich zu feiern.“

Viele Programmpunkte zum Mitmachen

Seit 2023 sind der historische Schwörtag und das traditionsreiche Bürgerfest im Schwörfest vereint. Für viele Vereine und Gruppen ist es, wie für die Stadt Esslingen, die wichtigste Veranstaltung im Jahr. Die Vereine prägen das Fest mit bunten Aufführungen und kulinarischen Spezialitäten. Viele Programmpunkte laden zum Mitmachen ein. „Die ganze Vielfalt des Stadtlebens wird beim Schwörfest sichtbar. Deshalb möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger ermuntern, ihren Beitrag zum Bühnenprogramm oder ihren Stand auf dem Schwörfest anzumelden“, ergänzt Klopfer.

Teilnahmeberechtigt am Schwörfest sind Bürgerinnen und Bürger, Vereine und vereinsähnliche Gruppen sowie Firmen mit Sitz in Esslingen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten am Geiselbachkanal, der unter dem Marktplatz verläuft, ist mit leichten Einschränkungen durch die unterirdischen Bauarbeiten zu rechnen. Das Schwörfest kann 2025 aber auf dem Marktplatz stattfinden. Bei der Anordnung der Stände im inneren Marktplatzbereich werden voraussichtlich kleine Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren vorgenommen.

Das wird im nächsten Jahr freilich anders sein: Auch 2026 soll es nach dem Willen der Stadt ein Schwörfest geben, obwohl dann der Marktplatz für das 2027 anstehende Stadtjubiläum saniert wird. Die Feierlichkeiten sollen an einen anderen Ort verlagert werden. Der OB hat im Januar unserer Zeitung gegenüber versichert, dass das Schwörfest dennoch stattfinden wird, wenn auch nicht auf dem Marktplatz. „Wir haben ja in der Stadt viele Plätze zum Feiern“, sagte er.