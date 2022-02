1 Die Esslinger Gemeinschaftsschulen werden immer beliebter. Das könnte auch an der gymnasialen Oberstufe an der Schule Innenstadt liegen. Foto: Roberto Bulgrin

Auch wenn der Zulauf bei den Gymnasien ungebrochen ist, verschieben sich in der Esslinger Schullandschaft offenbar die Gewichte. Die beiden Gemeinschaftsschulen werden immer beliebter – auch bei Kindern, die eine gymnasiale Empfehlung haben.















Esslingen - Das Ergebnis der amtlichen Schulstatistik 2021/22 bestätigt erneut den Zulauf bei den Gymnasien. Von den 750 Viertklässlern in Esslingen wechselten 52 Prozent dorthin. 19 Anmeldungen weniger verzeichnet nur das Georgii-Gymnasium. Das THG, Schelztor- und das Mörike-Gymansium legten dagegen zu. 25 Prozent und damit acht Prozent weniger Grundschüler als im Vorjahr wählten in Esslingen eine Realschule als weiterführende Schule. 21 Prozent wechselten auf eine Gemeinschaftschule, was einem Zuwachs von fünf Prozent entspricht. 71 Schülerinnen und Schüler, 15 mehr als im Vorjahr, starteten an der Seewiesenschule im Esslinger Norden in die fünfte Klasse. In der Schule Innenstadt, der zweiten Gemeinschaftsschule in Esslingen, waren es 81 und damit sieben Kinder mehr als im Vorjahr. Grundidee dieser Schulart ist es, dass Kinder aller Leistungsniveaus mit- und voneinander lernen, was einen Mix in der Schülerschaft voraussetzt. Dass dies gelingt und sich die noch junge Säule in der Schullandschaft offenbar etabliert – 2013/14 ist die Seewiesenschule gestartet –, zeigt auch ein Blick auf die Grundschulempfehlungen. So weist die jüngste Schulstatistik, die die Verwaltung im Schulausschuss vorgestellt hat, aus, dass sich der Anteil der Kinder mit Gymnasialempfehlung an den Gemeinschaftsschulen von fünf auf 10, 4 Prozent mehr als verdoppelt hat. Erhöht hat sich zudem der Anteil von Schülerinnen und Schüler mit Realschulempfehlung um 11,1 Prozent, gleichzeitig ist der Anteil derjenigen mit Hauptschulempfehlung um 16,5 Prozent gesunken. Diese Akzeptanz unterstreicht auch die Entwicklung bei den Schulwechslern. Die Zahlen sind vor allem an der Schule Innenstadt stark gestiegen, 12 Wechsler kommen dabei von Esslinger Gymnasien, 13 von anderen Schulen, darunter sind viele Schülerinnen und Schüler von Gemeinschaftsschulen aus der Region. Dies führt das Schulamt auch auf die gymnasiale Oberstufe zurück, die zu diesem Schuljahr eingeführt wurde.