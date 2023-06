1 Als ehemaliger Profi weiß Mikael Krantz (links), wie man die Schläger schwingt. Seine Erfahrung gibt er gern an Schüler weiter. Foto: Ines Rudel

19 Schülerinnen und Schüler der Esslinger Schule Innenstadt schwingen derzeit die Golfschläger – möglich macht’s das Projekt „Abschlag Schule“, das die Golfverbände DGV und VcG anbieten. Bewegung, Spracherwerb und Miteinander werden damit gefördert.















Wenn es ums Golfen geht, sind manche mit Vorurteilen rasch bei der Hand: Das Golfspiel sei ein Sport für reiche Leute, meinen die einen. Andere denken nur an Menschen im gesetzten Alter. Und wieder andere zweifeln gar am sportlichen Wert. Von alledem kann bei den Schülerinnen und Schülern der internationalen Klassen an der Esslinger Schule Innenstadt keine Rede sein: Sie sind jung, ihre Geldbeutel platzen nicht aus den Nähten, und dass Golfen ein anspruchsvoller Sport ist, wissen die 19 jungen Leute, seit sie sich am Projekt „Abschlag Schule“ beteiligen, das der Deutsche Golf Verband und die Vereinigung clubfreier Golfspieler anbieten. Beim Golfclub Kirchheim-Wendlingen lernen sie die hohe Kunst des Puttens, Chippens und Pitchens. Gecoacht werden sie von Mikael Krantz, einem Ex-Golf-Profi, der sich schon mit Größen wie Bernhard Langer und Tiger Woods gemessen hat.