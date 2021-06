1 Die Produktivität von Petra Weber-Obrock ist ungebremst. Foto: Gaby Weiß

Drei neue Bücher hat die Esslinger Schriftstellerin Petra Weber-Obrock während des Lockdowns geschrieben. Die Charaktere ihrer Figuren entwickeln sich beim Schreiben und überraschen sie oft selber.

Esslingen - Ihre Romane Nummer sechs und Nummer sieben sind soeben erschienen, Buch Nummer acht ist fix und fertig und wird im Dezember veröffentlicht, und für Werk Nummer neun recherchiert sie in diesen Wochen. Während Petra Weber-Obrock in normalen Zeiten ihre Aufgaben als Schriftstellerin, Stadtführerin, Museumspädagogin, Journalistin und Familien-Managerin jonglieren muss, sorgte die Corona-Pandemie dafür, dass sie sich erstmals in Vollzeit dem Schreiben widmen konnte, was Weber-Obrocks enorme Produktivität in den vergangenen eineinhalb Jahren erklärt. Die in Esslingen lebende Autorin ist bei renommierten Verlagen unter Vertrag, veröffentlicht unter dem Pseudonym Pia Rosenberger historische Romane, schreibt als Charlotte Kern Krimis und hat als Lena Talis einen ersten Griechenland-Kriminalroman am Start.