Esslinger Schauspielerin: WLB-Schauspielerin Eva Dorlaß erhält Förderpreis

1 Die Schauspielerin Eva Dorlaß erhält die Auszeichnung vom Verein der Freunde der Esslinger Landesbühne. Foto: Tobias Metz

Die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung verleiht der Verein der Freunde der Esslinger Landesbühne. Eva Dorlaß spielt demnächst die junge Hildegard Knef.











Die Schauspielerin Eva Dorlaß vom Ensemble der Esslinger Landesbühne (WLB) wurde am Sonntag mit dem Förderpreis 2025 des Vereins der Freunde der WLB ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit 2000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben.

Dorlaß ist seit der Spielzeit 2022/23 Ensemblemitglied der WLB. Sie wurde 1995 in Köln geboren. Von 2015 bis 2019 studierte sie Schauspiel am Max Reinhardt Seminar in Wien. Danach war sie bis 2022 Ensemblemitglied am Jungen Theater Münster.

Großartige Molière-Rolle

Eva Dorlaß spielt derzeit an der WLB unter anderem die Bianca in Paolo Genoveses Handy- und Beziehungs-Tragikomödie „Das perfekte Geheimnis“ sowie das großartige Dienstmädchen Toinette in Molières „Der eingebildete Kranke“. Demnächst ist sie zu sehen als junge Hildegard Knef im Musical „Der geschenkte Gaul“ (Premiere am 13. Dezember im Esslinger Schauspielhaus).