1 Felix Schrader (rechts) tritt gleich in sechs Wettbewerben an. Foto: /Udo Ziegler

Im Sportpark Weil folgt einer bedeutenden Fecht-Veranstaltung die nächste. Acht Wochen nach den deutschen Florettmeisterschaften kommen die besten Rollstuhlfechter des Landes nach Esslingen, um in allen drei Waffenarten ihre nationalen Meister zu ermitteln. Am Samstag (9 Uhr) geht es mit dem Florett-Wettbewerb los, am Nachmittag ab 14 Uhr geht es mit dem Säbel weiter, am Sonntag (9 Uhr) ist die Degen-Konkurrenz an der Reihe.