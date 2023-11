Esslinger Restaurant bei Fernsehshow: Das Loggia kocht für „Mein Lokal, Dein Lokal“

1 Im Restaurant Loggia finden bis zu 120 Personen Platz. Foto: Loggia

Das Restaurant Loggia ist diese Woche in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ zu sehen. Mit einem Drei-Gänge-Menü versucht sich das italienische Lokal den goldenen Teller zu erkochen. Wie viele Punkte wird die Konkurrenz vergeben?











Von Sandra Belschner

Das Team der Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ war in Esslingen unterwegs. In der Show treten jede Woche fünf Gastronominnen und Gastronomen gegeneinander an, um das beste Restaurant ihrer Stadt zu finden. In der Stuttgart-Woche ist das Esslinger Restaurant Loggia beim Wettstreit um den goldenen Teller mit dabei.